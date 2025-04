Livre diz que país vai para eleições por irresponsabilidade de Montenegro

O porta-voz do Livre, Rui Tavares, disse este domingo que o país está a ir para eleições legislativas "por irresponsabilidade do primeiro-ministro Luís Montenegro".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



"Hoje em dia nem é preciso estar a argumentar muito este ponto, porque toda a gente percebe e vê o que se passou e o Luís Montenegro, nas raras ocasiões em que dá uma entrevista, já deixou escapar que estamos [em período eleitoral] porque ele quis ir para eleições", disse Rui Tavares, no lançamento da candidatura pelo distrito de Leiria às Legislativas de 18 de maio.

Ao longo da sua intervenção, o porta-voz do Livre destacou que o partido é uma alternativa progressista e de ecologia, capaz de colocar o país no rumo do desenvolvimento.