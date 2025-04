Mariana Mortágua diz que SNS não está melhor do que há um ano

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) considerou este domingo que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) não está melhor do que há um ano, contrariando a afirmação de Luís Montenegro, que acusou de olhar o país de cima.

"Luís Montenegro ainda hoje conseguiu dizer que acha que o SNS está melhor hoje do que estava há um ano: achas mesmo que o SNS está melhor? Achas que a consulta é mais fácil, que a cirurgia é mais fácil, que esperas menos tempo? Achas mesmo que isso não tem nada a ver com os recursos que estão a ser drenados do SNS para o privado, para alimentar os lucros do privado todos os dias?", questionou.

Mariana Mortágua esteve esta tarde no jardim da Sereia, em Coimbra, na festa Mudar de Vida, a primeira da campanha da candidatura do BE de Coimbra às próximas eleições legislativas, que tem Miguel Cardina como cabeça de lista.