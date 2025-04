Montenegro: "​Estamos a trabalhar, juntos, para responder rapidamente à falha elétrica"

Veja também:

"Estamos a trabalhar, juntos, para responder rapidamente à falha elétrica", afirma o primeiro-ministro, Luís Montenegro, numa mensagem publicada na rede social X.

O Governo está em "contacto permanente com as forças de segurança, a proteção civil, as forças armadas, hospitais, empresas de abastecimento de combustíveis, para garantir capacidade de resposta nas infraestruturas essenciais e apoio a quem precisa", afirma o chefe do Governo.

"Também estamos em contacto com as instituições e parceiros europeus. Não há tempo a perder! O nosso agradecimento a todos os que estão concentrados nestas tarefas prioritárias", declarou Luís Montenegro.