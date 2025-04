Sondagem da Católica. AD cresce, PS perde força, Chega aproxima-se dos 20%

É mais uma sondagem que mostra a AD a fugir ao PS. O barómetro da Universidade Católica para a RTP, o Público e a Antena 1 coloca a coligação PSD/CDS com 32% das intenções de voto, enquanto o PS tem apenas 26%.

Naquele que é o maior inquérito feito este ano - foram inquiridas 1.215 pessoas -, há uma menor margem de erro, mas mesmo assim continua o empate técnico entre sociais-democratas e socialistas. No entanto, a tendência é de subida para a AD (cresceu três pontos relativamente ao barómetro de março) e de descida para o PS (caiu um ponto).

O Chega surge com 19% das intenções de voto, enquanto a Iniciativa Liberal tem apenas 6%.

Atrás surgem Livre, com 5%, a CDU, com 4% e o Bloco de Esquerda, com 3%. O PAN aparece com 1%.

A sondagem do CESOP (Centro de Estudos e Sondagens de Opinião) da Universidade Católica foi realizada entre os dias 21 e 24 de abril, ou seja, já com grande parte dos debates das legislativas realizados. A percentagem de indecisos na sondagem foi de 15%.