Aguiar-Branco convoca reunião entre partidos e Governo

O presidente da Assembleia da República convocou os partidos com representação parlamentar para uma reunião com o Governo, pelas 14h00, para se fazer um ponto da situação do apagão ocorrido na segunda-feira em território continental.

Na missiva, à qual a agência Lusa teve acesso, José Pedro Aguiar-Branco indica que a reunião se terá como "objetivo a apresentação de um ponto de situação sobre o incidente ocorrido ontem, 28 de abril, na rede elétrica nacional".

De acordo com o Governo, a energia elétrica já foi reposta aos 6,4 milhões de clientes do país, que está agora "ligado com normalidade" e, durante a noite, não se verificaram perturbações de segurança ou de proteção civil.

"Neste momento, temos praticamente todos os serviços, incluindo o fornecimento de energia, restabelecidos", disse à agência Lusa o ministro da Presidência, António Leitão Amaro.

Segundo o ministro, ao nível da eletricidade, o "já país está ligado, com normalidade", ou seja, todos os 6,4 milhões de clientes estão alimentados, com exceção de 800 que têm avarias não relacionada com o apagão.