Apagão. Ministra da Saúde assegura que nenhuma chamada ficou por atender no INEM

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, assegurou esta terça-feira que não houve constrangimentos no Serviço Nacional de Saúde (SNS) durante o apagão de ontem.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

"Correu tudo muitíssimo bem. Sem constrangimentos. O Serviço Nacional de Saúde tem uma grande resiliência e dá uma resposta muito eficaz e também muito eficiente a todos os desafios", afirmou Ana Paula Martins, frisando que a resposta do SNS a uma situação "inédita, incerta e inesperada" foi adequada.

Quanto ao Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), a ministra negou que o corte de comunicações tenha deixado pessoas sem assistência. "Todas as chamadas que, por alguma razão não conseguiram ser atendidas de imediato, foram depois contactadas. Não ficou nenhuma pessoa por contactar e por socorrer", garantiu.

Estas declarações foram feitas durante uma visita ao Hospital Garcia de Orta, em Almada, onde a ministra reconheceu dificuldades no acesso a cuidados de saúde obstétricos na Península de Setúbal.

"Houve pessoas que saíram, as pessoas têm a sua vida, tomam as suas opções (...). Aquilo que nós assumimos como prioridade é ajudar os nossos conselhos de administração e as equipas a encontrar uma solução de curto, médio e longo prazo", afirmou.

Ana Paula Martins não avançou prazos concretos, mas reforçou que a situação está a ser acompanhada e que o Ministério da Saúde está empenhado em garantir assistência às grávidas da região.