Apagão. Montenegro defende resposta “positiva”, Pedro Nuno Santos fala em “silêncio e desorientação”

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, defendeu, esta segunda-feira, que “Portugal teve uma reação muito positiva a uma situação que era muito grave, inédita e inesperada”, elogiando o desempenho dos serviços públicos e a rapidez na reposição da energia. E mais: “A comunicação foi feita pelos meios mais eficazes, como a rádio, e os contactos institucionais foram mantidos desde o início”.

Questionado sobre falhas na atuação da Proteção Civil e eventuais responsabilidades políticas, Montenegro ainda admitiu que “as coisas podiam ter funcionado melhor”, mas sublinhou que o essencial foi garantido.

“As infraestruturas críticas foram protegidas e houve uma resposta articulada entre forças de segurança, bombeiros e serviços de emergência”, disse.

A opinião de Pedro Nuno Santos, líder da oposição e secretário-geral do PS, todavia, é muito diferente. “O mais grave é que também tivemos um apagão no Governo central”, afirmou o secretário-geral do PS, numa conferência de imprensa na sede do partido, já esta tarde. “Faltou uma voz de comando e de serenidade. O país precisava de uma liderança firme e presente e teve silêncio e desorientação”, acusou.

O líder socialista criticou a falta de informação ao longo do dia, considerando que “deveria ter havido comunicações regulares, por exemplo através da rádio, de hora a hora, para tranquilizar os cidadãos”. E apontou diretamente à ausência de figuras-chave do Governo: “As ministras da Administração Interna e do Ambiente desapareceram. Um ministro chegou a validar desinformação. O Governo falhou no essencial”.

Pedro Nuno traçou ainda um paralelo com crises anteriores: “A forma como o Governo agiu nesta crise é idêntica à dos incêndios de 2024 e à crise recente no INEM: desaparece quando o país mais precisa”. E foi mais longe: “Montenegro falha sempre na resposta à crise, nunca falha na propaganda”, disse, referindo-se à visita do primeiro-ministro à Maternidade Alfredo da Costa como um “ato de autopromoção”.