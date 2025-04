BE considera que nacionalização da REN "é mais importante que nunca"

A coordenadora nacional do BE defendeu esta terça-feira que a nacionalização da REN - Redes Energéticas Nacionais "é mais importante do que nunca", após o apagão de segunda-feira, e considerou que a comunicação do Governo ao país "foi tardia".

"A nacionalização da REN, que é a proposta que o Bloco tem vindo a pôr em cima da mesa, é hoje mais importante do que nunca e é hoje mais visível que nunca esta prioridade", considerou Mariana Mortágua, em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, um dia depois do apagão elétrico que afetou o território continental e Espanha.

Na ótica da bloquista, "mais do que nunca se prova que a soberania de Portugal depende da sua capacidade para gerir, para controlar os sistemas de distribuição elétrica e a rede de eletricidade".

"É óbvio que uma rede pública não evitaria todos os problemas, mas este evento mostrou-nos a fragilidade, mostrou-nos o quão sensível é a gestão desta rede pública em caso de estar ao serviço de interesses que não são o interesse do país", argumentou.

Mortágua considerou ainda que a comunicação do Governo acerca do corte generalizado de abastecimento elétrico "foi tardia" e deixou críticas às declarações do ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, que cerca de uma hora depois do início do apagão admitiu a possibilidade de um ciberataque.