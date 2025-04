Marcelo envia condolências ao Rei da Suécia por tiroteio em Uppsala

"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa manifestou ao Rei Carlos XVI Gustavo da Suécia o seu choque e solidariedade perante o terrível ataque ocorrido em Uppsala, condenando veementemente este ato vil e bárbaro contra vítimas inocentes", lê-se numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

Segundo a polícia sueca, estão confirmadas três mortes no tiroteio de hoje em Uppsala, cidade que fica cerca de 70 quilómetros a norte de Estocolmo.

"Três pessoas morreram, mas as suas identidades ainda não foram confirmadas", disse à agência France-Presse (AFP) Magnus Jansson Klarin, porta-voz da polícia da cidade.

"Recebemos relatos de uma pessoa mascarada numa "scooter" e estamos a verificar essas informações", acrescentou.

De acordo com relatos dos meios de comunicação social locais, o tiroteio ocorreu num salão de cabeleireiro no centro da cidade, com testemunhas a relatarem vários disparos.