Apagão. Governo lamenta "oportunistas" de uma "desgraça que não aconteceu"

(Em atualização)

No debate de urgência sobre o apagão na Comissão Permanente do parlamento, pedido pelo PCP, o Governo está representado pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro.

O governante foi questionado pelo PS sobre as horas a que foram tomadas várias decisões e ainda sobre a necessidade de "os motoristas do Governo garantirem o abastecimento da Maternidade Alfredo da Costa".

António Leitão Amaro reconhece que "o essencial chegou a estar em causa", mas critica os "que , em vez de saudarem, tentam ser oportunistas sobre uma desgraça que não aconteceu".

Na segunda-feira, toda a Península Ibérica e outras regiões da Europa ficaram sem energia, em causa estão problemas com origem na rede de Espanha.

Leitão Amaro: "Apagão foi grave, inédito e inesperado"

O Governo está representado no debate pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro, pelo ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, e pela ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho.

Na abertura do debate, António Leitão Amaro recordou o apagão elétrico como "grave, inédito e inesperado" sublinhando que "de um momento para o outro" ficaram em risco "doentes em cuidados intensivos, bebés em incubadoras" e ainda a segurança "por falta de iluminação e sistemas de segurança".

Leitão Amaro sublinhou que o Governo respondeu de forma "serena e competente" como era exigido.

De acordo com o ministro, o executivo declarou de imediato a situação de crise energética. "Garantimos abastecimento prioritário a hospitais, segurança, transportes e proteção civil. Preparamos a noite para que o caos não se instalasse", sublinhou.

Leitão Amaro: "O essencial chegou mesmo a estar em causa"

O ministro da Presidência sublinhou que "o resultado de vítimas foi zero, como se desejava", e recorda que a energia começou a ser recuperada ao final da tarde de segunda-feira, para sublinhar que Portugal recuperou a eletricidade de forma "mais rápida" que "o país vizinho" - Espanha.

António Leitão Amaro diz que o Governo foi "rápido e bem sucedido", garantindo que todas as escolas estavam reabertas no dia seguinte.

O ministro reconheceu, no entanto, que "o essencial chegou mesmo a estar em causa".

Numa crítica à oposição, o ministro realçou que "enquanto muitos se prendem às críticas à comunicação (das autoridades), no país ao lado Portugal é dado como exemplo na gestão da crise e na comunicação".

Leitão Amaro disse que o executivo foi o primeiro a "exigir esclarecimentos pedindo à União Europeia uma auditoria" à crise energética. "Há momento em que se testa a capacidade que uma comunidade tem de agir e em que as lideranças são testadas na sua celeridade, competência e serenidade. Todos devemos estar orgulhosos", disse.

PS questiona sobre a hipótese de abastecimento de maternidade com "jerricans"

O deputado Pedro Vaz do Partido, do PS, questiona o Governo sobre a hipótese de que teriam que ser "os motoristas do Governo a ajudar a reabastecer" os geradores da Maternidade Alfredo da Costa, como chegou a avançar o jornal Observador.

O socialista questiona ainda a que horas é que a REN comunicou o problema da rede e a quem foi enviada essa comunicação, assim como, a que horas foi decidido iniciar o blackstart nas centrais de Castelo de Bode e da Tapada do Outeiro.

Mortágua fala em "ameaça à segurança interna" e reconhece que se fosse pública " a REN não teria evitado a falha"

A cocordenadora do Bloco de Esquerda recorre ao Relatório Anual sobre Segurança Interna para alertar que "é uma ameaça" o facto de a rede eleéytrica nacional ser "propriedade" de uma empresa chinesa e questiona o Governo sobre o que vai fazer perante a "ameaça".

Mariana Mortágua reconhece ainda que mesmo que fosse pública, "a REN não teria evitado a falha".

PCP questiona sobre necessidade de se importar energia."O barato sai caro"

Paula Santos do Partido Comunista questiona sobre a necessidade de a energia no país ser importada e se essa alternativa não devia ser uma solução apenas "quando não houver capacidade internacional".

A deputada comunista critica o argumento de que a energia de Espanha é "mais barata" e questiona: "mais barata para quem?".

Paula Santos recorda do ditado popular "o barato sai caro", recordando que o país ficou paralisado.

PAN critica problemas de comunicação do Governo

Inês Sousa Real começa por apontas as falhas de comunicação do executivo e da rede SIRESP e apelou a uma "análise mais profunda" sobre a "soberania energética".

A deputada deixou ainda criticas aos que defenderam "saudosamente as centrais a carvão".

Livre. "É essencial fazer o levantamento do que correu bem e do que correu mal"

Paulo Muacho do Livre defende questionário que indique "quantas crianças ficaram sem almoço ou centros de saúde que tiveram que levar vacinas para outros locais".

O partido quer que se indentifique o "que correu bem e o que correu mal".

Sobre o SIRESP, o Livre defende questões mais alargadas numa comissão parlamentar de inquérito".

Leitão Amaro. "Lamento muito aqueles que tentam ser oportunistas sobre uma desgraça que não aconteceu"

Na resposta aos deputados, o ministro da Presidência realça que o Governo já avançou com a proposta de uma comissão técnica independente para avaliar o que aconteceu e realçou que as várias autoridades estão a tirar "aprendizagens e lições".

António Leitão Amaro, numa resposta direcionada à bancada do PS, disse "lamentar muito aqueles, que em vez de saudarem, tentam ser oportunistas sobre uma desgraça que não aconteceu e que muitos gostavam que tivesse acontecido".

PSD admite "falhas na comunicação"

O deputado do PSD, Salvador Malheiro, admite os problemas na comunicação, no entanto nota, numa crítica ao atual líder do PS, que "mesmo que fosse utilizado o canal de comunicação preferencial do ex-ministro das Infraestruturas iria haver problemas, uma vez que o whatsapp também não funcionou bem".

IL defende que "Governo deve ser mais proativo e falar a uma só voz"

Pela Iniciativa Liberal, o deputado Rodrigo Saraiva, defende que em situações como a de segunda feira o "Governo deve ser mais proativo e falar a uma só voz" para evitar a falta de segurança e "desconfiança".

A Iniciativa Liberal realça uma conclusão óbvia: "Fazer o que não foi feito" e desfaia os patrtidos a "colocar como prioridade a segurança e a liberdade das pessoas e do país". O deputado criticou ainda a ausência de planos de contigência sobre as infraestruturas criticas e defende que "entre o que correu bem e os oportunistas é preciso reforçar a seriedade" pedindo auditorias e averiguações para eslcarecer o que aconteceu.

Chega fala do apagão como "reflexo da fragilidade do país"

A deputada Rita Matias, do Chega, considera que o episódio de segunda feira é "reflexo da fragilidade do país" defendendo que não se tratou de "um mero incidente técnico".

Rita Matias deixa críticas aos "governos que nas últimas décadas colocaram a ideologia acima da segurança".

A deputada critica "as políticas que diabolizam o carvão" e o facto de o país estar a ser encaminhado para o que chama de "sistemas intermitentes", numa referência á energia renovável.

Rita Matias, da bancada do Chega, deixa também críticas ao "silêncio" do executivo e à falta de "esclarecimentos cabais".