Apagão. "O essencial chegou a estar em causa", diz Governo

(Em atualização)

O debate de urgência sobre o apagão na Comissão Permanente do parlamento inclui o Governo e é realizado a pedido do PCP.

O executivo prepara-se para avançar com esclarecimentos sobre o que aconteceu na quebra de energia de segunda-feira e irá abrir e encerrar a discussão.

Apesar das reservas do PSD e do CDS, na Conferência de Líderes na terça-feira, os dois partidos não colocaram obstáculos à realização do debate tendo em conta a "excecionalidade" do apagão.

Na segunda-feira toda a península ibérica e outras regiões da europa ficaram sem energia, em causa estão problemas com origem na rede de Espanha.

Ministro da Presidência. "Apagão foi grave, inédito e inesperado"

Governo está representado no debate pelo ministro da Presidência António Leitão Amaro e pelo ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte.

Na abertura, António Leitão Amaro recorda o apagão elétrico como "grave, inédito e inesperado" sublinhando que "de um momento para o outro" ficaram em risco "doentes em cuidados intensivos, bebés em incubadoras" e ainda a segurança "por falta de iluminação e sistemas de segurança".

Leitão Amaro sublinha que o Governo respondeu de forma "serena e competente" como era exigido.

De acordo com o ministro, o executivo declarou de imediatpo a situação de crise energética . "Garantimos abastecimento prioritário a hospitais, segurança, transportes e protecção civil. Preparamos a noite para que o caos não se intalasse", sublinha.





Leitão Amaro. "O essencial chegou mesmo a estar em causa"

Ministro da Presidênvcia sublinha que "o resultado de vítimas foi zero, como se desejava" e recorda que a energia começou a ser recuperada ao final da tarde para sublinhar que Portugal recuperou a eletricidade de forma "mais rápida" que "o país vizinho" - Espanha.

António Leitão Amaro diz que o Governo foi "rápido e bem sucedido" garantindo que todas as escolas estavam reabertas no dia seguinte.

O ministro reconhece que "o essencial chegou mesmo a estar em causa".

Numa crítica à oposição, o ministro ralçou que "enquanto muitos se prendem às críticas à comunicação (das autoridades), no país ao lado Portugal é dado como exemplo na gestão da crise e na comunicação".

Leitão Amaro diz que o executivo foi o primeiro a "exigir esclarecimentos pedindo à União Europeia uma auditoria" à crise energética. "Há momento em que se testa a capacidade que uma comunidade tem de agir e em que as lideranças são testadas na sua celeridade, competência e serenidade. Todos devemos estar orgulhosos", disse.