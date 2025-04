Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos: debate em duplicado esta quarta-feira

Os líderes dos maiores partidos vão estar frente a frente por duas vezes, nesta quarta-feira.

O primeiro-minstro e líder do PSD, Luís Montenegro, e o líder do PS, Pedro Nuno Santos, terão oportunidade de esgrimir argumentos no parlamento, num debate proposto pelo PCP, com a presença do Governo, na Comissão Permanente do parlamento, sobre as causas da quebra do fornecimento de eletricidade na segunda-feira.

Na conferência de líderes realizada na terça-feira, PSD e CDS voltaram a manifestar reservas perante a realização de uma iniciativa deste tipo num período em que o parlamento está dissolvido.

“Nas últimas conferências líderes, verificou-se um entendimento maioritário de que não deveria haver lugar a debates com tema específico, razão pela foi rejeitada uma anterior proposta [também do PCP] para se discutir o Relatório Anual de Segurança Interna de 2024. Desta vez, peladisse o depotado do PSD Jorge Paulo Oliveira.

Em relação ao formato deste debate, caberá ao Governo abri-lo e depois encerrar a discussão, mas o porta-voz da conferência de líderes não indicou quais os membros do executivo PSD/CDS que estarão presentes nesse debate.

Por outro lado, por se realizar este debate sobre o apagão, os grupos parlamentares prescindiram de incluir na ordem de trabalhos da reunião da Comissão Permanente o habitual período de declarações políticas.

À noite, a partir das 20h30, os líderes de PSD e PS estarão frente a frente no debate televisivo no quadro das eleições legislativas. O debate estava agendado para a última segunda-feira, mas foi adiado devido ao "apagão".