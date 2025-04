Paulo Rangel eleito vice-presidente do PPE no congresso de Valência

O antigo eurodeputado e ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros foi eleito um dos vice-presidentes do Partido Popular Europeu (PPE) no Congresso que decorre em Valência (Espanha). De acordo com informação transmitida por fonte da delegação portuguesa no congresso, para o mandato de 2025-2028 foram eleitos dez vice-presidentes (havia 12 candidatos), um secretário-geral (Dolors Montserrat) e um tesoureiro (François-Xavier Bellamy).

O alemão Manfred Weber já tinha sido reeleito na terça-feira para um mandato de três anos como presidente do Partido Popular Europeu, depois de ter recebido um amplo apoio no congresso do grupo político realizado em Valência.

Além de Paulo Rangel, foram eleitos vice-presidentes Antonio Tajani, Petteri Orpo, David McAllister, Mairead McGuinness, Dubravka Suica, Magnus Brunner, Siegfried Muresan, Kostis Hatzidakis e Andrzej Halicki.

Paulo Rangel foi eleito pela primeira vez vice-presidente do Partido Popular Europeu, no Congresso de Madrid, que decorreu há 10 anos, em 2015, quando era eurodeputado.

Entre 2015 e 2024, desempenhou diversas funções no PPE entre as quais as de presidente grupo de trabalho que avalia os pedidos de admissão dos partidos que solicitam a adesão ao PPE, presidente da Comissão de Ética e coordenador dos trabalhos de redação do Código de Conduta e do Regulamento Interno (2015-2022), e também a de tesoureiro (2022-2024), cargo que desempenhou até à sua nomeação como ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros do XXIV Governo Constitucional, em 02 de abril do ano passado.

"Trata-se da primeira vez que Paulo Rangel se candidatou a um cargo de dirigente da maior família política da União Europeia na qualidade de político com responsabilidades a nível nacional", destacou a mesma fonte.

Paulo Rangel foi também vice-presidente da bancada parlamentar do PPE entre 2009 e 2024, eleito sucessivamente em 2009, 2014 e 2019.

O PPE, a força política mais representada nas instituições europeias, está reunida em congresso desde terça-feira e até hoje em Valência, Espanha, com a Ucrânia, a defesa e o avanço dos populismos e extremismos na agenda.

Por Valência passaram vários chefes de Governo e dirigentes de partidos de centro-direita e direita que fazem parte do PPE, assim como a presidente da Comissão Europeia, a alemã Ursula von der Leyen, e a presidente do Parlamento Europeu, a maltesa Roberta Metsola.

O primeiro-ministro de Portugal e líder do PSD, Luís Montenegro, tinha previsto estar em Valência e discursar no plenário do congresso hoje, mas cancelou a presença na reunião do PPE por causa do apagão elétrico que atinge a Península Ibérica.

O PPE tem o maior grupo de eurodeputados e, além da presidência da Comissão, tem também o maior número de chefes de Governo ou de Estado representados no Conselho Europeu.