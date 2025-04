Saúde foi a área em que o primeiro-ministro "mais falhou", acusa Pedro Nuno Santos

O secretário-geral do PS disse que a saúde foi a área em que o primeiro-ministro "mais falhou", considerando que ao fim de um ano há no Serviço Nacional de Saúde (SNS) "um ambiente de instabilidade e caos".

"Temos um SNS com mais problemas do que tínhamos há um ano, com mais instabilidade, foi mesmo a aérea em que Luís Montenegro mais falhou e foi a área em que mais prometeu", afirmou aos jornalistas Pedro Nuno Santos, no final de uma visita ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Segundo o secretário-geral do Partido Socialista, durante a campanha para as últimas eleições legislativas, em março de 2024, o primeiro-ministro "prometeu que era fácil resolver os problemas da saúde".

No entanto, sustentou, o SNS está "pior do que estava há um ano, existindo mais problemas", nomeadamente "mais utentes sem médico de família" e "mais serviços de urgência encerrados".

"Temos um ambiente de instabilidade e de caos no SNS que não tínhamos há um ano. Já vamos no terceiro diretivo executivo do SNS, no terceiro presidente do INEM e mais de 16 conselhos de administração demitiram-se ou foram demitidos", frisou.

Na visita à ULS Santa Maria, onde esteve reunido com o conselho de administração e visitou a Base VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação), Pedro Nuno Santos esteve acompanhado por Fernando Araújo, antigo diretor executivo do SNS e cabeça de lista do PS pelo Porto, e por Mariana Vieira da Silva, cabeça de lista por Lisboa.

Questionado se Fernando Araújo seria ministro da Saúde de um Governo socialista, Pedro Nuno Santos respondeu: "Não vou fazer agora aqui o Governo, mas temos no Fernando Araújo uma pessoa de máxima competência, respeitada, consensual na sociedade portuguesa que obviamente dá segurança ao projeto do PS".