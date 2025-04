Transparência à meia-noite: Montenegro revela sete novos clientes da Spinumviva

A declaração inclui também duas empresas do Grupo Joaquim Barros Rodrigues e Filhos — a Rodáreas (Felgueiras-Lousada) e a Rodáreas (Viseu) —, para as quais o primeiro-ministro diz ter prestado consultoria em reestruturação e planeamento estratégico.

Entre os novos clientes identificados estão a Lopes Barata , o Colégio Luso-Internacional do Porto (CLIP) , a Solverde e a Cofina . Esta última já havia sido referida por Montenegro no Parlamento como tendo recebido serviços de proteção de dados.

Segundo o “Expresso”, além dos cinco clientes anteriormente conhecidos da empresa Spinumviva, Montenegro acrescentou novos nomes no campo "outras situações" da declaração — e não na secção de "serviços prestados".

A atualização surgiu na noite de terça-feira, já perto da meia-noite, e foi tornada pública esta quarta-feira, poucas horas antes do debate televisivo com Pedro Nuno Santos.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro , entregou uma nova declaração de interesses no Portal da Transparência, onde acrescenta sete empresas com as quais teve ligações profissionais, avança o “ Expresso ”.

O grupo Joaquim Barros Rodrigues e Filhos é conhecido como um dos principais doadores ao PSD.

A Spinumviva fez ainda "consultoria de gestão e planeamento” para a Portugalenses Transportes, empresa de Vila Nova de Gaia, enquanto à Beetsteel, empresa de metalomecânica de Braga, fez consultoria de gestão empresarial.

As restantes empresas identificadas — ITAU, Sogenave, INETUM Portugal e Grupel SA — surgem associadas a serviços de proteção de dados.

A INETUM é uma consultora com presença em Aveiro, enquanto a Grupel, com sede em Vagos, atua no setor da energia.

A divulgação da nova declaração surge no mesmo dia do debate com Pedro Nuno Santos, reagendado para esta quarta-feira depois de ter sido adiado devido ao apagão de segunda-feira.