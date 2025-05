Deputado do PS acedeu a registo de Montenegro, mas diz que não divulgou à imprensa

O vice-presidente da bancada parlamentar do PS, Pedro Delgado Alves, admite que acedeu ao registo de interesses do primeiro-ministro, Luís Montenegro, mas defende que a informação não era reservada.

Em declarações à Renascença o vice-presidente da bancada socialista confirma que acedeu ao registo de interesses do primeiro-ministro.

“Sempre que há uma alteração a qualquer registo de interesses de um deputado, como era o caso, nós somos notificados imediatamente. Pelas 11h47, quando deu entrada, quando foi preenchida com o primeiro-ministro, por acaso, estava com ele aberto, consultei e troquei impressões com outros deputados do grupo de trabalho e confirmava-se que havia ali mais empresas do que aquelas que inicialmente tinha sido dado nota.”

Pedro Delgado Alves consultou a nova informação sobre Luís Montenegro, mas rejeita estar na origem da fuga de informação para a imprensa.

“Esta informação não é reservada, mas em qualquer caso não fui eu que a transmiti”, garante.

O primeiro-ministro voltou esta quinta-feira a recusar ter tido qualquer interferência na celebração de contratos entre o Estado e os clientes da Spinumviva, que agora está no nome dos filhos.

Fonte ligada a Luís Montenegro garante, à Renascença, que desde 2023 que as entidades em causa deixaram de ser clientes da empresa da família do primeiro-ministro.

Os líderes do PS e do Chega já hoje voltaram a criticar Luís Montenegro pela forma como tem gerido este caso.