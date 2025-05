Distrito de Leiria é tradicionalmente PSD e deu uma vitória ao PS em 17 eleições

O distrito de Leiria, tradicionalmente PSD, deu uma vitória ao PS em 17 eleições legislativas, concretamente no ano de 2022, quando os socialistas conquistaram a segunda maioria absoluta no país.

Desde 1976, ano das primeiras eleições legislativas, o PSD venceu a esmagadora maioria dos sufrágios no círculo de Leiria, partido que concorreu com CDS (em 2015) e na Aliança Democrática (PSD/CDS/PPM, em 1979, 1980 e 2024), coligações que registaram igualmente vitórias.

A menor diferença (0,1 ponto percentual) face ao segundo partido mais votado, o PS, foi registada nas eleições de 25 de abril de 1976 (quatro mandatos para o PSD e igual número para o PS).

Já a maior diferença entre estes dois partidos ocorreu nas legislativas de 19 de julho de 1987, quando o PSD alcançou 60,77% dos votos e nove mandatos, e o PS 18,73% e dois mandatos (então o círculo de Leiria elegia 11 deputados).

Foram necessários 46 anos para o PS ganhar uma eleição no distrito, precisamente em 2022, com os socialistas a elegerem cinco deputados, o PSD quatro e o Chega um.

Nas últimas legislativas, em 10 de março de 2024, a Aliança Democrática, com cinco mandatos, tornou a ganhar as eleições legislativas no distrito de Leiria, tendo o PS conquistado três lugares na Assembleia da República (AR) e o Chega aumentou para dois parlamentares.

Candidatos por Leiria de 14 forças políticas

Às eleições de 18 de maio foram admitidas neste círculo 14 forças políticas que vão disputar 10 mandatos.

A AD - Coligação PSD/CDS apresenta a ministra da Juventude e Modernização, Margarida Balseiro Lopes, como cabeça de lista, lugar que já tinha ocupado nas legislativas de 2019, enquanto o PS repete o cabeça de lista, o deputado Eurico Brilhante Dias, o mesmo fazendo o Chega, com o parlamentar Gabriel Mithá Ribeiro.

Ainda entre os partidos com assento na AR, a Iniciativa Liberal tem como primeiro candidato André Amaral, secretário de vice-presidente da Assembleia da República, enquanto o Bloco de Esquerda apresenta o histórico do partido Fernando Rosas, professor universitário jubilado.

A CDU (coligação formada pelos partidos Comunista Português e Ecologista Os Verdes) apresenta de novo como número um da lista por Leiria João Paulo Delgado, pescador/formador, o mesmo sucedendo com o Livre e com a candidata Inês Pires, trabalhadora-estudante, técnica de contabilidade, e com o PAN, com o assessor Rodrigo Andrade.

Entre os partidos sem lugar no parlamento que concorrem pelo círculo de Leiria está o RIR - Reagir - Incluir - Reciclar, que apresenta como cabeça de lista o professor Orlando Correia, o Partido Popular Monárquico com a jurista Sofia Inácio, e o ADN (Alternativa Democrática Nacional), novamente com o músico Nuno Barroso a liderar a lista.

Ainda entre os partidos sem representação parlamentar, o Volt tem como cabeça de lista Pedro Agostinho, responsável de aprovisionamento de empresa, o Ergue-te Daniel Ramos, motorista, e a Nova Direita o empresário Fábio Soeiro.

O distrito de Leiria conta com 412.030 eleitores, informação prestada pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna em 20 de março, segundo o mapa oficial publicado em Diário da República.