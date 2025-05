Hugo Carneiro pede registos de quem acedeu aos dados do primeiro-ministro no Parlamento

O social-democrata Hugo Carneiro pediu ao Grupo de Trabalho do Registo de Interesses no Parlamento que peça à Entidade para a Transparência os registos de quem acedeu aos dados sobre o primeiro-ministro, divulgou o deputado na rede social X.

"Como membro do PSD no Grupo de Trabalho do Registo de Interesses no Parlamento foi ontem [quarta-feira] aprovado a meu pedido às 14h30", divulgou o deputado, referindo-se ao pedido para que o Grupo de Trabalho pedisse à Entidade Para a Transparência (EpT) "os registos informáticos de quem acedeu, no Parlamento", ao registo de interesses do primeiro-ministro, Luís Montenegro, entre 29 e 30 de abril.

À Renascença, Hugo Carneiro refere que, no Parlamento, “há um grupo de trabalho onde estão deputados e assessores, muito restrito, que tem acesso com uma 'password' facultada pela Entidade para a Transparência a essa informação”.

“A Entidade para a Transparência regista a informação de todas as pessoas que acedem, a data e a hora a essa informação. E, portanto, nós temos essa password, não é para andar a passar a informação para fora. Aliás, quando as declarações são entregues elas ficam em formato de rascunho durante 30 dias e, portanto, alguém pode ter violado os seus deveres de conduta”, acrescenta.

Nestas declarações, Hugo Carneiro assegura que “o objetivo é levar isto até às últimas consequências. Todas aquelas que forem possíveis legalmente”.

“Se viermos apurar que foi algum membro do grupo de trabalho, há um código de conduta no Parlamento, há uma lei que se aplica para acesso a informação que neste momento está reservada e, portanto, é preciso perceber exatamente quem é que fez o quê", reforça.