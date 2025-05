Hugo Carneiro pede registos de quem acedeu aos dados do primeiro-ministro no Parlamento

O social-democrata Hugo Carneiro pediu ao Grupo de Trabalho do Registo de Interesses no Parlamento que peça à Entidade para a Transparência os registos de quem acedeu aos dados sobre o primeiro-ministro, divulgou o deputado na rede social X.

"Como membro do PSD no Grupo de Trabalho do Registo de Interesses no Parlamento foi ontem [quarta-feira] aprovado a meu pedido às 14h30", divulgou o deputado, referindo-se ao pedido para que o Grupo de Trabalho pedisse à Entidade Para a Transparência (EpT) "os registos informáticos de quem acedeu, no Parlamento", ao registo de interesses do primeiro-ministro, Luís Montenegro, entre 29 e 30 de abril.