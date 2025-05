Tony Carreira: "Os partidos esquecem-se que aquilo que fica no tempo é a cultura"

"A cultura, infelizmente, tem sido sempre o parente pobre dos governos todos, a cultura não é suficientemente valorizada. Isso não tem a ver com cores políticas, é desde sempre", afirma o músico português.

Em declarações aos jornalistas, no fim da sua atuação na residência oficial do primeiro-ministro, num evento adiado do 25 de abril e que juntou centenas de pessoas nos jardins em São Bento, Tony Carreira assume que gostaria de ver o tema da cultura a ser debatido na campanha eleitoral que arranca na próxima semana.

Tony Carreira, um dos artistas portugueses mais bem-sucedidos, considera que a cultura é sempre o " parente pobre " dos governos, independentemente de que partido esteja no poder.

Tony Carreira finaliza com um recado para os políticos: "Às vezes, os partidos esquecem-se que aquilo que fica no tempo é a cultura, mas é o que é".

A atuação de Tony Carreira, na escadaria de São Bento, contou com a participação do anfitrião. Luís Montenegro foi chamado ao palco e cantou o tema "Sonhos de menino", em dueto com o cantor.

Aos jornalistas, Tony Carreira assegura que também viria tocar se o Governo fosse liderado por outro partido: "Não tem nada a ver com política, estou aqui porque a minha profissão é cantar. Se tivesse sido o governo anterior teria sido exatamente igual".

Logo de seguida, quando Tony Carreira ainda falava à comunicação social, um pequeno grupo de ativistas pelo clima, entoaram palavras de ordem junto a Luís Montenegro, pelo fim dos combustíveis fósseis. Tudo aconteceu enquanto o primeiro-ministro ia cumprimentando os visitantes, as jovens foram retiradas do local pela PSP.

O mini-concerto marcou o fim da programação de um dia em que se tentou juntar o que estava previsto para o 25 de abril - adiado pelo Governo por causa do luto pelo Papa Francisco - e o Dia do Trabalhador.

Os cravos vermelhos foram o único elemento que denunciava que se tratava também de uma celebração do 25 de abril. As músicas foram concertos normais, multi-temáticas, que não se focavam no Dia da Liberdade.