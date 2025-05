Apagão. Sistema teve "recuperação exemplar", assegura ministra

O apagão desta segunda-feira foi um "ato muito complexo", pelo que vão ser precisos "muitos dados para se perceber o que se passou", admite a ministra do Ambiente e Energia.

Em conversa com jornalistas, Maria da Graça Carvalho diz que "não há ainda ideia de qual foi a causa deste incidente grave e complexo, que tem de ser muito bem analisado", diz Maria da Graça Carvalho, que assegura que o país teve "uma recuperação exemplar".

"Tivemos uma recuperação total da energia em 10 horas, o que é uma recuperação exemplar. Estes sistemas são difíceis de recomeçar".

"Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Ao fim de três horas tivemos as duas estações de 'black start' a começar e, à noite, os portugueses já se deitaram muito mais tranquilamente", refere, reiterando que o que se passou na segunda-feira foi um evento "muito, muito complexo" mas que o país soube responder a um incidente que começou, repetiu, "na rede espanhola".

Durante a conversa, assegurou que, do evento, aprendemos "o que temos de fazer": "dar mais resiliência ao nosso sistema".



O apagão esteve no centro da reunião desta sexta-feira entre as ministras do Ambiente e Energia de Portugal e da Transição Ecológica de Espanha, no Algarve. No final da reunião - que decorreu online - Maria da Graça Carvalho falou aos jornalistas a partir da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve. Maria da Graça Carvalho confirmou, ainda, que irá haver nova reunião na próxima semana.