Cavaco Silva: em ética, "Montenegro não fica atrás de nenhum dos outros líderes partidários"

Apesar de não fazer qualquer referência ao caso Spinumviva - a empresa da família de Luís Montenegro - Cavaco Silva sai em defesa do primeiro-ministro, nesta declaração exclusiva à Renascença: "Luís Montenegro não fica atrás de nenhum dos outros líderes partidários no que se refere à dimensão ética na vida política."

O antigo Presidente da República começa por explicar que após uma "análise cuidada", chegou à conclusão de que "o líder da AD coligação PSD-CDS - Luís Montenegro - em comparação com os outros líderes partidários, tem qualidades claramente superiores em matéria de competência técnica e política, em matéria de capacidade de liderança do governo e de defesa dos interesses portugueses na União Europeia".

Cavaco Silva sublinha, depois, que "nos novos tempos que estão à nossa frente, a orientação das políticas da AD, cuja execução cabe a Luís Montenegro liderar, é mais adequada ao progresso de Portugal do que as propostas das outras forças partidárias".

Ao longo de toda esta declaração, o antigo chefe de Estado e de governo - que também foi líder do PSD - faz questão de personalizar o seu apoio: "Nas eleições de 18 de maio está em causa, acima de tudo, a escolha da pessoa do primeiro-ministro".

A terminar, Cavaco Silva deixa ainda a indicação de que tenciona publicar, em breve, um texto explicando os fundamentos da análise que o levaram a esta conclusão.

Declaração completa de Cavaco Silva

(para ouvir a declaração clique na imagem)

"Em minha opinião nas eleições de 18 de maio está em causa, acima de tudo, a escolha da pessoa do primeiro-ministro.

Na análise cuidada a que procedi, cheguei à conclusão que o líder da AD coligação PSD-CDS - Luís Montenegro - em comparação com os outros líderes partidários, tem qualidades claramente superiores em matéria de competência técnica e política, em matéria de capacidade de liderança do Governo e de defesa dos interesses portugueses na União Europeia.

E Luís Montenegro não fica atrás de nenhum dos outros líderes partidários no que se refere à dimensão ética na vida política.

Por outro lado, nos novos tempos que estão à nossa frente, a orientação das políticas da AD, cuja execução cabe a Luís Montenegro liderar, é mais adequada ao progresso de Portugal do que as propostas das outras forças partidárias. Penso, aliás, publicar em breve um texto explicando os fundamentos da análise que me levou a esta conclusão".