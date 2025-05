Governo cria equipa de trabalho para substituir o SIRESP

A equipa de trabalho técnica e multissetorial deverá apresentar um estudo no prazo de 90 dias.

O Governo de gestão anunciou esta sexta-feira a criação de uma equipa de trabalho para substituição do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança ( SIRESP ), o sistema de comunicações para situações de emergência que voltou a registar falhas durante o apagão nacional de segunda-feira.

O despacho tem a assinatura da ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, e do ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.

"O Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança mostrou limitações estruturais e operacionais em cenários de elevada exigência operacional", argumenta o Ministério das Infraestruturas, em comunicado enviado à Renascença.

O novo sistema que vai substituir o SIRESP "terá de ser mais robusto, fiável, resiliente e interoperável", refere o gabinete do ministro Miguel Pinto Luz.

A decisão "surge em paralelo com auditorias já pedidas aos reguladores de áreas setoriais no âmbito do “apagão” de dia 28 de abril", sublinha o comunicado.

O coordenador da equipa de trabalho ainda será designado pelo Governo.

O grupo vai inclui várias entidades:

• Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF)

• Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM)

• Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC)

• Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS)

• EMGFA – Estado-Maior General dos Forças Armadas

• Gabinete do Ministério da Administração Interna (GMAI)

• Gabinete do Ministério da Infraestruturas e Habitação (GMIH)

• Gabinete Nacional de Segurança (GNS)

• GNR – Guarda Nacional Republicana

• INEM – Instituto Nacional de Emergência Médica

• PSP – Polícia de Segurança Pública

• Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI)

• Peritos técnicos independentes, a designar por despacho subsequente.