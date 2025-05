Marcelo quebra silêncio sobre apagão. "Perante uma situação nova foi a melhor solução possível"

02 mai, 2025 - 16:07 • Filipa Ribeiro , com redação

Depois de dias em silêncio, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, diz que são claros os problemas de comunicação no dia do apagão, mas que perante uma situação inédita as autoridades encontraram "a melhor solução possível".

Em declarações aos jornalistas à margem da reinauguração do núcleo museológico no posto de comando do Movimento das Forças Armadas (MFA), na Pontinha, Marcelo Rebelo de Sousa falou esta sexta-feira pela primeira vez sobre a falha de energia de segunda-feira. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Até hoje, ainda não recebi nenhum" SMS da Proteção Civil

Ao lado da ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, o chefe de Estado realça os problemas na rede de comunicação, elogiando a decisão do Governo de avançar para a criação de uma comunicação técnica independente “Houve problemas também de comunicação. O próprio Governo reconheceu que o SIRESP conheceu, uma vez mais, momentos de não funcionamento. Foi patente para muitos portugueses que não receberam os SMS da Proteção Civil tão depressa quanto desejável. Eu, até hoje, ainda não recebi nenhum. O Governo não percebeu isso e daí a iniciativa da comissão técnica independente”, declarou Marcelo Rebelo de Sousa.

Ainda assim, o Presidente da República defende o saldo positivo da crise de segunda-feira. Marcelo Rebelo de Sousa reforça que não houve mortes relacionadas com o apagão, apesar das notícias que dão conta da morte de pelo menos uma pessoa, no Cacém, uma idosa que deixou de receber ventilação devido à falha energética. “Quando se diz que correu bem, diz-se que não houve mortos, não houve danos pessoais que poderiam ter acontecido. O tempo foi muito longo, mas foi menos longo do que no país vizinho, e perante uma situação nova encontrou-se a melhor solução possível para lidar com ela”, argumenta.