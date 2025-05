Portugal e Espanha reúnem-se para discutir apagão

O apagão vai estar no centro da reunião desta sexta-feira entre as ministras do Ambiente e Energia de Portugal e da Transição Ecológica de Espanha, no Algarve.

A ministra do país vizinho lidera o comité que analisa as causas do apagão, e que vai incluir investigadores de vários países da União Europeia, entidades nacionais dos países afetados e os envolvidos no incidente.

Segundo nota de agenda do gabinete do ministério do Ambiente e Energia, a reunião entre Maria da Graça Carvalho e Sara Aagesen "sobre a atual situação energética na Península Ibérica" vai decorrer online, mas haverá declarações à imprensa às 11h00 a partir da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve.