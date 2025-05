Raimundo diz que declarações de deputado do PSD visam desviar atenções

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, classifica de "muito mau tom" as declarações do deputado do PSD Hugo Carneiro, considerando que são uma estratégia de "fuga para a frente para desviar a atenção dos problemas centrais".

"Só posso entender isso como de muito mau tom e de fuga para a frente para desviar a atenção dos problemas centrais", afirmou Paulo Raimundo, durante uma visita à feira agropecuária Ovibeja, em Beja, ao ser questionado pelos jornalistas.

O líder comunista foi interpelado sobre as declarações do deputado do PSD Hugo Carneiro, que sugeriu que as autoridades judiciárias acedessem aos registos telefónicos para verificar quem divulgou a nova lista de clientes da empresa da família do primeiro-ministro, Luís Montenegro.