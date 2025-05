Spinumviva confirma nova lista clientes, defende serviços “pontuais” e com “valor reduzido”

A Spinumviva, empresa que foi detida por Luís Montenegro e que agora pertence aos seus filhos, veio a público esta sexta-feira esclarecer dúvidas em torno da sua atividade e lista de clientes.

Em comunicado, a empresa confirma a identidade dos sete novos clientes revelados pelo “Expresso” esta semana. Refere, todavia, que foram pontuais e que os serviços foram prestados entre 2021 e 2023, antes de Montenegro assumir funções de liderança no PSD ou no Governo.

A empresa, em 2021, prestou serviços às empresas Portugalenses Transportes, Beetsteel e Inetum, respetivamente nas áreas de consultoria de gestão estratégica e empresarial e adaptação ao Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).

Em 2022, os clientes pontuais incluíram a Itau e a Sogenave, com serviços igualmente na área da proteção de dados. Por fim, os trabalhos com a Grupel estenderam-se por 2022 e 2023, também no domínio do RGPD.