​Chuva, cravos e apelo aos jovens. “Tomem nas mãos as vossas exigências”

Uns metros à frente, estava preparada uma chuva de cravos que se misturou com a tal forte chuvada e foi de passo mais apressado que o desfile terminou na Voz do Operário.

Foram eles atrás da faixa, na cabeça do desfile, sem nenhum sénior a acompanhar de forma muito visível e foram eles que iam marcando o passo e as palavras de ordem.

A tarde foi dos jovens da CDU. Pelas ruas da Graça, em Lisboa, num desfile que acabou com todos molhados pela chuva que caiu com intensidade nos últimos metros, foram os mais novos do PCP e do Partido Ecologista os Verdes que tomaram conta da cena.

Já debaixo de telha, continuaram os jovens a liderar. Ouviram-se testemunhos de salários baixos, apelos ao fim dos exames, ao fim das propinas, mais investimento na Educação e a necessidade de mais professores e pessoal não docente.

Ouviu-se também um testemunho em inglês. Um jovem indiano de 20 anos que, numa sala com mais de uma centena de pessoas, descrevia as dificuldades que passava em Portugal. Estafeta da Glovo, queixou-se do pouco que recebem, do elevado custo de vida, os espaços sobrelotados em que vive e a burocracia da AIMA que os deixa sem papéis renovados. Abordou ainda a questão da segurança: “somos pessoas pacíficas, mas algumas pessoas dizem que somos perigosos. Não somos, vivemos aqui, em paz com os portugueses”.

Raimundo ouviu e por fim falou. Sem papel, de cravo vermelho e microfone na mão, fez o apelo aos jovens. “Tomem nas mãos as vossas exigências”, disse o secretário-geral comunista.

“A juventude na CDU, não está cá para abanar bandeiras, não está cá para compor montras, não está cá para compor ramalhetes. Aqui os jovens são protagonistas do seu projeto, da sua política e do seu caminho”, reforçou.

Com 48 anos, Raimundo foi mais longe e disse que não é a CDU que precisa dos jovens, “é o pais”.

“O país, precisa da vossa força, da vossa audácia, do vosso conhecimento, da vossa entrega, da vossa criatividade, das características próprias da juventude que mais ninguém tem. Eu já tive, já não tenho”, admitiu, provocando o riso na sala.

Por isso, “aproveitem que isso passa”,

Refletindo as queixas que ouviu, Raimundo anuiu que “não há nenhum país que ande para a frente com a vida da juventude a andar para trás”.

“Vocês são uma força imensa. Dois milhões de jovens… Caramba, que força é essa? Peguem nessa força. Peguem nesses instrumentos que vocês são, tomem os destinos das vossas vidas, tomem os destinos do país nas vossas mãos. E isto vai melhorar”, rematou.