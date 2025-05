Marcelo lembra extinção do SEF e “três anos” com imigração por resolver

“Grande lição é não se deve estar, como se esteve, três anos sem tratar desta matéria. Quer dizer, houve três anos em que, extinto um determinado serviço, demorou tempo a substituir por sete ou seis serviços, e ficaram pendurados, sem definição, 200 ou 300 mil pessoas”, criticou o Presidente da República, apontando que é preciso “saber quantos” imigrantes são obrigados a sair segundo as novas regras.

Marcelo Rebelo de Sousa considerou este sábado que Portugal esteve muito tempo sem conseguir resolver o problema da imigração no país. À margem de uma visita surpresa à Ovibeja, o chefe de Estado apontou ao período desde a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), formalizada em outubro de 2023, e às consequências para imigrantes.

No anúncio, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, acrescentou estarem em processamento 110 mil pedidos de permanência no território português. As pessoas notificadas têm 20 dias para deixar Portugal.

Ainda na Ovibeja, no dia anterior ao início da campanha, Marcelo Rebelo de Sousa fez um apelo ao voto, apontando que “agora faz mais sentido” os portugueses “votarem do que noutras eleições” em “momentos mais calmos no mundo”.

“O mundo, nesta altura, está muito complicado, e a situação económica está muito complicada em toda a parte e, portanto, as pessoas desinteressarem-se e acharem que não vale a pena e que mais um voto menos um voto, outros hão de votar por mim, agora faz mais sentido votarem do que noutras eleições que tivemos”, avisou o Presidente da República.