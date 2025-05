Montenegro escolhe a imigração para atacar o Chega: “Nem para eles são bons, está sempre tudo mal”

Num jantar comício que reuniu perto de cinco mil pessoas no Europarque em Santa Maria da Feira, Luis Montenegro referiu que “não podemos ter a balburdia na imigração sem controlo” e lembrou que as políticas que o Governo adotou sempre foram defendidas pelo Chega, mas nem assim André Ventura consegue tecer elogios.

A jogar em casa, no distrito de Aveiro, Luis Montenegro voltou a falar da política de imigração do Governo que marcou o último dia de pré-campanha eleitoral para criticar o Chega e acusar o partido de estar sempre a prejudicar o Governo da AD.

“Eu acho que hoje toda a gente não só compreende como dá razão a quem definiu esta posição”, disse o líder da AD.

O líder do PSD disse mais uma vez que o partido de André Ventura podia ser consequente com as políticas que sempre defendeu, mas em vez disso preferiu prejudicar a AD e votar ao lado do Partido Socialista.

“Os políticos do Chega têm uma atitude destrutiva, os políticos do Chega dizem mal de tudo e de todos. Para os políticos do Chega, nem quando se faz aquilo que eles andaram a defender na campanha eleitoral, as coisas estão bem feitas. Para os políticos do Chega, é sempre mais fácil fazer um acordo no Parlamento com o Partido Socialista para ver se prejudicam à AD. Essa é a política do Chega” concluiu Luis Montenegro.