Pedro Nuno compara caminho na saúde da AD e IL com o dos EUA

O secretário-geral do PS comparou este sábado o caminho que a AD quer trilhar "com a companhia" da Iniciativa Liberal com os Estados Unidos da América, que afirmou ter piores resultados na saúde do que Portugal.

"E se nós quisermos ver o fim do caminho que a AD quer trilhar em Portugal com a companhia da Iniciativa Liberal, eu convido-os a olharem para a meca do neoliberalismo, do liberalismo nos Estados Unidos da América (EUA) e verem o país mais rico do mundo com piores resultados na saúde do que Portugal", afirmou Pedro Nuno Santos, num comício no Porto, onde centrou parte do seus discurso no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O líder do PS e candidato a primeiro-ministro realçou que o caminho do PS "não podia ser mais diferente".

"Não precisam de inventar, só precisam de olhar para quem já fez esse caminho todo. Aquilo que nós fazemos, aquilo que o Fernando Araújo estava a fazer com o Manuel Pizarro, é olhar para o SNS, ver o que não está bem e corrigir. Havia uma reforma em curso para salvar o SNS, que foi interrompida pela AD e foi interrompida porque o objetivo era claro", frisou.

E era claro porque, salientou, "eles não estiveram no parlamento a aprovar a fundação do SNS e ao fim destes anos todos continuam a não acreditar no SNS".

"O Fernando Araújo já aqui lembrou as mães. E não há nenhum socialista que se sinta bem ou que aceite a situação que nós temos vivido nos últimos meses em Portugal no que diz respeito aos serviços de urgência obstetrícia. A confiança das nossas mulheres que estão grávidas no SNS não pode ser abalada, tem de ser protegida, porque nem todas as mulheres têm a capacidade de ir ao setor privado, precisam de um SNS forte", sublinhou.