Rui Rocha sobre imigração. "Quem não cumpre a lei, tem de sair"

O presidente da Iniciativa Liberal (IL) recordou este sábado a posição do partido sobre a imigração. Rui Rocha defende que "quem não tem trabalho não deve entrar e quem não cumpre a lei deve sair".

Numa ação de pré campanha no Mosteiro de São Bento da Vitória no Porto, em que apresentou as várias propostas do partido, o líder dos liberais reagiu desta forma ao facto de o Governo anunciar que avançou com notificações a mais de 4 mil imigrantes para que deixem o país.

Rui Rocha defende que "não se pode ignorar" os mais de um milhão e 600 mil imigrantes a viver em Portugal. Para o presidente da IL, "é necessário ligar a economia às entradas (em Portugal)", pois caso contrário o país "não terá capacidade para a entrada das pessoas". Para Rui Rocha, sem essa ligação "seremos cúmplices do abuso, da exploração e indignidade humana".

Sobre a imigração, o presidente da Iniciativa Liberal voltou a acusar a governação do PS e a esquerda de "descontrolo total das fronteiras, colocando em causa a soberania do Estado português". Rui Rocha é claro a afirmar que deve haver regras para a imigração, numa sala onde os aplausos são audíveis.

Na apresentação no Porto, a um dia do arranque oficial da campanha, o presidente da IL voltou ainda a defender a redução de impostos na construção, no arrendamento e um modelo na saúde que inclua o serviço, público privado e social.

No mesmo evento, o presidente da Iniciativa Liberal, esteve acompanhado pelo deputado e número um pelo círculo do Porto, Carlos Guimarães Pinto, pela deputada e número um por Lisboa, Mariana Leitão, e ainda pelo eurodeputado e antigo presidente do partido, João Cotrim de Figueiredo.