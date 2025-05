A campanha do Luís vai andar pelas ruas a pedir estabilidade e a elogiar a obra feita

O hino da campanha, “Deixa o Luís trabalhar”, serve de mote a estas duas semanas onde a estratégia é centrar toda a atenção em Luis Montenegro, “que vale por ele próprio”. Segundo fonte da direção da campanha, “em termos eleitorais, para os portugueses Luís Montenegro vale mais do que qualquer antigo líder do PSD”.

Se na campanha do ano passado a estratégia era mostrar o partido unido em torno do líder com a presença de todos os antigos presidentes do PSD, desta vez a estratégia é diferente.

Ao longo das próximas duas semanas, o líder do PSD que é também primeiro-ministro vai andar por feiras e festas, mas também em muitas arruadas porque Luis Montenegro quer privilegiar o contacto direto com o eleitorado.

A campanha oficial começa poucos dias do apagão e da divulgação de mais alguns clientes da empresa da família do primeiro-ministro, o que motivou críticas por parte da oposição e acabou por marcar o arranque da pré-campanha.

Neste fim de semana, o tema foi a imigração, com o primeiro-ministro a avisar que os imigrantes ilegais vão ter de sair do país, horas depois do ministro da Presidência ter revelado que a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) vai começar a notificar 4.574 cidadãos estrangeiros, na próxima semana, para abandonarem o país voluntariamente em 20 dias.

O líder do PSD e primeiro-ministro vai estar na estrada durante duas semanas, com baterias apontadas à oposição, e uma mensagem centrada na necessidade de estabilidade política que, no seu entender, só a AD pode dar ao país. O líder da AD vai também insistir em falar para os eleitores que no ano passado votaram no Chega, lembrando que é um partido radical. “É radical porque mentir é uma expressão de radicalismo”, disse Luis Montenegro.

A caravana da AD vai estar 4 vezes em Braga, 3 em Lisboa e em Aveiro

Ao longo dos 16 dias de campanha, a Aliança Democrática vai a todos os distritos do país, privilegiando o contacto de rua com os eleitores em vez dos almoços e jantares-comício — que serão apenas 8 ao longo das mais de duas semanas de estrada.

Segundo a direção da campanha, é o próprio Luis Montenegro que quer estar perto e falar “olhos nos olhos com os eleitores” durante as ações que rua. O programa provisório prevê três a quatro ações de campanha por dia que vão decorrer, a maior parte das vezes, em dois distritos diferentes.

Ao longo das duas semanas, a caravana da Aliança Democrática vai estar quatro vezes no distrito de Braga. Os distritos de Aveiro, Porto e Lisboa vão contar com a passagem da caravana durante três dias.