“Assim não dá”, alerta o socialista Ascenso Simões a Pedro Nuno Santos

Nesse sentido, o antigo deputado de Vila Real desafia Pedro Nuno Santos a ser “pedagógico, calmo, amigável, que não use palavras vulgares, nem divida as pessoas entre os bons e os maus”.

O socialista usa a sua página de Facebook para, no dia em que arranca oficialmente a campanha para as legislativas, fazer ouvir a sua voz critica. Ascenso Simões quer ver o líder do seu partido a “falar sobre o país e para os portugueses”.

É uma voz dissidente. Ascenso Simões, antigo deputado socialista que já integrou mais do que um Governo como secretário de Estado desafia Pedro Nuno Santos a falar “para os portugueses” e a “deixar os iscos que a AD lhe está a colocar no caminho”.

Ascenso Simões vai mais longe no texto que divulgou publicamente, lembra o “apagão” de segunda-feira passada para dizer que considera “um assunto relevante”, mas sobre o qual o PS “nem uma proposta”, caso os socialistas venham a ser Governo.

No mesmo tom, Ascenso Simões aponta a preocupação dos portugueses com o “desacelerar” da economia ou a “situação na saúde”. “Fala-se sobre a saúde nos Estados Unidos; as pessoas olham para a radicalização da vida política e reparam que o PS não se apresenta moderado, próximo, mobilizador”, critica.

“Parem esse elitismo que faz com que milhões de pessoas que gostam de Tony Carreira achem que também estão a ser menosprezadas”, desafia Ascenso Simões.

“Temos de governar o país como ele é e não como gostaríamos que fosse”, diz do alto da sua experiência governativa do antigo secretário de Estado. A fechar o texto, Ascenso Simões aconselha Pedro Nuno Santos a “escolher as palavras, discursos curtos” e “sorrisos que não resultem como obrigação para compensar o nervosismo e a irritação que trespassa”.

“O tempo escasseia”, alerta o socialista que remata dizendo que “Pedro Nuno Santos tem de entender que assim não dá e mudar radicalmente”.