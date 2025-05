Montenegro. Processo de deportação de imigrantes não podia esperar pelo fim da campanha

O primeiro-ministro garantiu esta manhã que o processo de notificação dos imigrantes não foi acelerado para coincidir com a campanha eleitoral. A oposição criticou a oportunidade da revelação feita pelo Governo, mas Luís Montenegro assegura que o processo não foi acelerado e que não podia esperar pelo fim da campanha eleitoral.

“As coisas não estão a acontecer por haver eleições. As coisas estão a acontecer porque o processo começou em junho do ano passado. Não foi acelerado agora. Não foi acelerado mesmo”, assegurou, dizendo que “o processo tem de correr e não pode parar” porque há eleições a 18 de maio.

O primeiro-ministro assegurou que, nesta fase, há ainda a possibilidade dos imigrantes reclamarem da decisão de deportação, lembrando que o processo é complexo.

“Isto não é chegar e pegar à força e levar para fora. É notificar a pessoa, a pessoa pode reclamar. Se não tiver maneira de cumprir os requisitos, tem mesmo que sair”, assegura.

Questionado se a AIMA terá capacidade para toda esta operação, Montenegro reiterou que esta agência tem recursos reforçados, mas lembrou que o plano do governo era dotar a PSP destas competências.

“O nosso projeto é que esta competência específica esteja na PSP, com uma nova Unidade de Estrangeiros e Fronteiras e também com a competência para conduzir os processos de retorno. Infelizmente, como sabem, o Parlamento acabou por não aprovar estas duas medidas, porque o PS e o Chega votaram contra”, disse.

Hernâni Dias não está na origem da crise política

Por entre cestos e loiças, Luís Montenegro vai distribuindo flores às mulheres porque é Dia da Mãe e ouve palavras de incentivo para a campanha que agora começa. Há mesmo quem acredite na maioria absoluta.

Questionado sobre se vai pedir a maioria absoluta na campanha, Luís Montenegro volta a dizer que vai apelar ao voto para ter estabilidade e por isso vai pedir “uma maioria maior”.

Ao lado de Hernâni Dias, o antigo secretário de Estado que abandonou o Governo na sequência da polémica lei dos solos, Montenegro recusa a ideia de que tenha estado na origem da crise política e garantiu que a votação no dia 18 vai ser ainda mais elevada do que no ano passado.

“Não diga isso... Não diga isso porque não está a ser correto. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Não é verdade. Não é verdade”, respondeu aos jornalistas, desafiando mesmo a comunicação social a ver os resultados eleitorais neste distrito a 18 de maio.

“Vamos fazer as contas no dia 18. Eu vou-vos dizer uma coisa: eu tenho a certeza absoluta que nós vamos ganhar com muita margem as eleições de Bragança”, afirmou.