​PCP critica “discursos bonitos” no Dia da Mãe esquecidos amanhã

O líder do PCP, Paulo Raimundo, assinalou este domingo o Dia da Mãe com críticas aos outros partidos que, segundo o comunista, fazem “discursos bonitos” nestas ocasiões, mas depois não cumprem o que prometem.

Num almoço com mais de 300 pessoas, em Vila Franca de Xira, Raimundo defendeu o reforço de médicos e enfermeiros para evitar mais urgências de obstetrícia encerradas e a regulação de horários para as mães, entre outras medidas.

Raimundo pediu ainda que não os “confundam, nem nos misturem com aqueles partidos que hoje, no Dia da Mãe, andam pelas televisões e pelas rádios a dizer que é preciso as mães conciliarem o trabalho com a vida, que é preciso melhores condições, que é preciso menos horários de trabalho e por aí fora e amanhã já se esqueceram de todas as palavras que aqui afirmaram”.

"Para resolver o problema é preciso direitos, salários, habitação, creches e mais força para a CDU", disse, apelando ao voto, em particular, dos eleitores do distrito de Lisboa, onde espera conseguir eleger quatro deputados.