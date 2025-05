Pedro Nuno Santos diz que há uma "trumpização" de Luís Montenegro

O secretário-geral do PS disse este domingo que o líder da Aliança Democrática (AD) está mais preocupado em se aproximar do Chega, a propósito dos imigrantes notificados para sair do país e falou numa "trumpização" de Luís Montenegro.

Numa ação de campanha em Ponte de Lima, Pedro Nuno Santo diz não ter receio de uma vitória da AD e da ajuda da Iniciativa Liberal para pôr a direita no poder. O socialista diz também que o seu adversário se aproxima cada vez mais dos ideais de Donald Trump, sobretudo quando fala de imigração.

"Ainda ontem assistimos a um líder da AD que está mais preocupado em se aproximar do Chega e em se dirigir ao Chega. Eu queria dizer-vos que o número que a AD e que o Governo tem feito à volta da imigração tem como único objetivo disputar com o Chega, aproximarem-se do chega porque na realidade não há nenhuma diferença do ponto de vista da política e das notificações para abandono voluntário este ano. Têm sido prática ao longo dos últimos anos", afirmou Pedro Nuno Santos, no início de uma ação de contacto de rua no arranque da campanha eleitoral.

"A lei é obviamente para cumprir por todos e quando a lei não é cumprida há notificações para abandono voluntário. Em 2019, por exemplo foram mais do que os 4.500 que soubemos agora. Desse ponto de vista não há diferença", apontou o candidato socialista, que diz que a grande diferença agora é que "temos um primeiro-ministro que diz que há pessoas que tem de ser expulsas do território nacional, diz isso a sorrir e ainda pede ao Chega para elogiar a sua política".

"É verdadeiramente a única diferença e nesse caso há uma "trumpização" de Luís Montenegro", afirmou.