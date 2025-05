Rui Rocha compara Pedro Nuno a um "náufrago agarrado à mentira"

O líder da IL comparou este domingo o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, a um "náufrago agarrado à mentira" para sobreviver, acusando-o de dizer falsidades sobre o modelo para a saúde defendido pelo seu partido.

"Eu creio que há duas maneiras de perder eleições: uma é com dignidade, falando verdade e defendendo as suas ideias, e depois aceitando o escrutínio democrático dos portugueses. Outra é fazer como os náufragos e agarrar-se à mentira para tentar sobreviver. Isso é o que faz Pedro Nuno Santos", acusou Rui Rocha em declarações aos jornalistas durante uma visita ao Mercado do Livramento, em Setúbal.

O líder da IL reagia às declarações do secretário-geral do PS que, este sábado, comparou o caminho que a AD quer trilhar na saúde, "com a companhia" da Iniciativa Liberal, com o dos Estados Unidos da América, que afirmou ter piores resultados do que Portugal.

Rui Rocha disse ser "completamente falso que o modelo que a IL propõe tem alguma coisa a ver com os modelos americanos".

"Está escrito no nosso programa, defendemos há mais de cinco anos esta visão: o que nós queremos para Portugal é o que de melhor se faz na Europa, na Alemanha e na Holanda. Portanto, países avançados, que têm bons cuidados de saúde para as suas populações", disse.

Em contraponto, o líder da IL disse que é importante analisar o que o PS e Pedro Nuno Santos "fizeram na saúde durante mais de oito anos de governação".

"Pedro Nuno Santos foi responsável por acabar com modelos que funcionam, como as parcerias público-privadas, que estavam validadas pelo Tribunal de Contas e diziam que eram bons para as populações, para o Estado português, para os profissionais de saúde", criticou.

Rui Rocha considerou ainda ser da responsabilidade de Pedro Nuno Santos e do PS haver "mais de um milhão e 500 mil portugueses sem médico de família", "listas de espera para consultas e cirurgias" e "urgências fechadas por todo o país".

"Portanto, não vale a pena Pedro Nuno Santos vir com versões deturpadas das propostas da IL. O que se tem de perguntar a Pedro Nuno Santos é se assume ou não a responsabilidade daquilo que de mal fez ao SNS em Portugal", desafiou. .

Na sua visita ao Mercado do Livramento, Rui Rocha ouviu vários elogios à sua prestação nos debates televisivos e algumas promessas de votos, entre as quais a de uma peixeira que, após ouvir o líder da IL dizer que precisa de votos, respondeu "certinhos, direitinhos".

"Aqui, não há muitos porque estamos num sítio mau, mas pode estar descansado que, cá do nosso lado, está mesmo no sítio certo, certo, certo, certo! Muita sorte", disse a senhora.

Mais à frente, outra vendedora procurou esconder-se do aparato televisivo, mas, quando a comitiva da IL se aproximou, convidou o líder a aproximar-se da sua banca, o que Rui Rocha aproveitou para deixar "farpas" a Luís Montenegro e à Spinumviva.

"Estava ali escondida cheia de vergonha. Vamos lá ver se não há aqui nada escondido. Não há clientes escondidos, não há declarações de interesses por entregar? Está tudo direito aqui", gracejou. .

Noutra banca, uma das peixeiras queixou-se da falta de estabilidade em Portugal, com Rui Rocha a contrapor que é preciso "reclamar com os partidos que trouxeram o país para a instabilidade política".

"Deixe-me lá ver se eu me lembro de quem trouxe o país para a instabilidade política: olhe, Montenegro, Pedro Nuno Santos, Ventura, Rui Tavares, a Inês Sousa Real, Paulo Raimundo...", enumerou. .

Muito solicitado entre comerciantes, uma das peixeiras do mercado aproximou-se a dada altura de Rui Rocha com uma faca na mão, mas garantiu que não era para ele, porque tinha gostado "imenso de o ver na televisão".

"Falou muito bem e, agora, que vença o melhor", disse, entre risos.