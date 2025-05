​Especial Campanha. Depois da rádio, candidatos fazem-se à estrada

Depois do Debate da Rádio desta segunda-feira de manhã, que junto os líderes dos oito partidos com assento parlamentar, os candidatos às eleições legislativas fizeram-se à estrada.



Pedro Nuno Santos andou por Viseu e André Ventura passou pelo Ribatejo. Ponto de contacto entre os líderes do PS e do Chega? Críticas a Cavaco Silva, que defendeu a postura ética do primeiro-ministro atacado pela oposição devido ao caso Spinumviva.



Luís Montenegro foi a Castelo Branco falar ao coração dos pensionistas.

Em Lisboa estiveram vários candidatos: Paulo Raimundo a defender a paz Palestina, Rui Tavares a pedalar pelos transportes públicos, Rui Rocha a fintar o tema de futuras alianças e o Bloco de Esquerda esteve a alertar para "projetos perigosos" de direita para a escola pública.

A Norte, Inês Sousa Real prometeu insistir na proposta para o aumento da licença parental paga a seis meses.

Entre os partidos sem assento parlamentar, a Renascença falou esta segunda-feira com o cabeça de lista do Partido Trabalhista Português (PTP), Edgar Marques da Silva, que defende uma “autonomia plena” para a Madeira.