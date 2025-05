Fact Check. "Já gastamos 700 milhões de euros" no SIRESP, como diz André Ventura?

Durante o Debate da Rádio, na Renascença, Antena 1, TSF e Rádio Observador, André Ventura disse que ser "nconcebível que tenham morrido dezenas de pessoas num incêndio em 2017 e [que o SIRESP] continue a falhar quando mais precisamos dele", frisando que "já lá gastamos 700 milhões de euros".

Efetivamente, o Estado português gastou 720 milhões de euros com Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança (SIRESP) — o sistema de comunicações para situações de emergência — desde 2006. Agora, na sequência das falhas registadas durante o apagão de 28 de abril, o Governo tem intenção de reestruturá-lo.

A 2 de maio, o Governo de gestão anunciou a criação de uma equipa de trabalho para analisar a substituição deste sistema que deverá apresentar um estudo no prazo de 90 dias.

A rede de comunicações SIRESP tem sido marcada por várias polémicas desde que foi criada, tendo sofrido as maiores alterações após as falhas no combate aos incêndios de 2017, nos incêndios de Pedrógão Grande e de 15 de outubro, quando morreram mais de 100 pessoas.

Depois destas falhas públicas no sistema, foram feitas várias alterações ao SIRESP, passando a rede a estar dotada com mais 451 antenas satélite e 18 unidades de redundância elétrica.



Mas mesmo depois de várias alterações e de centenas de milhões de euros investidos, a rede de comunicações de emergência do Estado voltou a falhar num momento crítico como o apagão geral de energia, em que as dificuldades de acesso à rede foram sentidas pelas forças de segurança, pelos bombeiros e pelo INEM.

A rede SIRESP é a rede de comunicações exclusiva do Estado português para o comando, controlo e coordenação de comunicações em todas as situações de emergência e segurança, responde às necessidades dos mais de 40.000 utilizadores e suporta anualmente um número superior a 35 milhões de chamadas.



Desta forma, a afirmação de André Ventura é "Verdadeira".