Fact Check. O “bate-boca” de Inês Sousa Real e André Ventura à lupa

O primeiro “bate-boca” do Debate da Rádio — transmitido na Renascença, Antena 1, TSF e Rádio Observador — deu-se entre Inês Sousa Real e o líder do Chega, depois de a porta-voz do PAN ter relembrado que “André Ventura começa o dia com Cristina Rodrigues a ser julgada”.

A deputada Cristina Rodrigues fez parte da bancada do PAN antes de abandonar o partido e integrar o Chega, partido liderado por Ventura. “Não podemos ter uma atitude de justiceiros com os outros e depois não arrumarmos a nossa própria casa”, afirmou Inês Sousa Real.

A troca de acusações terminou no caso Miguel Arruda, com André Ventura a garantir que afastou o deputado acusado de furtar malas em aeroportos.

Mas vamos analisar as afirmações uma a uma:

1. “A extrema-direita também tem casos e André Ventura começa o dia com Cristina Rodrigues a ser julgada”, Inês Sousa Real





O Ministério Público acusou Cristina Rodrigues pelo crime de dano informático depois de esta ser alvo de queixa do PAN em 2020 por eliminar milhares de emails, após ter saído do partido.

Por isso, esta afirmação de Inês Sousa Real é "Verdadeira".

2. “Cristina Rodrigues está a ser julgada porque a Inês Sousa Real fez uma queixa e o seu partido também”, André Ventura





André Ventura acusou o PAN de “perseguição pura” contra Cristina Rodrigues, contudo, como confirmou Inês Sousa Real posteriormente, o PAN apresentou queixa “contra desconhecidos”, que “teve por fundamento a suspeita de interferência informática deletéria, abusiva e criminosa nas contas de correio eletrónico”.

Em março passado, Cristina Rodrigues acabou por ser acusada pelo Ministério Público da “prática de um crime de dano relativo a programas ou outros dados informáticos”.

Embora a queixa não tenha sido contra a deputada, foi pelo facto de o PAN (e não Inês Sousa Real) ter avançado com ela que Cristina Rodrigues acabou a ser julgada. A afirmação de Ventura é imprecisa.

“André Ventura escusa de dizer que limpou a sua bancada, porque não limpou. Tivemos uma dissolução do parlamento e só com essa dissolução é que essas pessoas, provavelmente, terão sido afastadas”, acusou a porta-voz do PAN, mas Ventura recusou a ideia e respondeu:

3. “Quando foi dissolvida a Assembleia da República, o Miguel Arruda já não era do Chega”, André Ventura

O parlamentar, eleito nas listas do Chega pelo círculo dos Açores, foi acusado de oito crimes de furto qualificado, por alegadamente ter levado malas dos tapetes de bagagens dos aeroportos de Lisboa e Ponta Delgada nas viagens entre Lisboa e São Miguel. Quando o caso Arruda foi noticiado, o Público escreveu que, até à data, 9 dos 50 deputados do Chega já tinham tido problemas com a Justiça, embora nenhum deles tivesse sido condenado.

Por isso, a afirmação de André Ventura referente a Miguel Arruda é verdadeira.

4. “O seu n.º 2 está acusado de assédio”, André Ventura

De acordo com a Sábado, a 26 de novembro, a comissão política nacional (CPN) do PAN, órgão máximo da estrutura, recebeu um e-mail da distrital de Santarém, no qual era questionado por que motivo uma queixa de assédio laboral, alegadamente cometido por Hugo Alexandre Trindade, braço direito de Inês Sousa Real, não teria sido discutida.

Segundo a revista, a dirigente nacional Vera Matos acusou Hugo Alexandre Trindade de assédio laboral e de a ter pressionado a demitir-se após ter assinado um documento interno da distrital de Santarém. A queixa deve-se a várias mensagens de WhatsApp e numa delas, citada pela revista, pode ler-se: "Aquela carta que assinas, para quem faz parte de uma lista que é liderada pela Inês, é não ter noção de nada.”

“E nem compreendo como é que (...) não te demites”, continuava a mensagem, segundo o relato da queixa de Vera Matos, que referia ainda ter recebido "múltiplos convites à desfiliação", o que considerou "uma conduta contínua de assédio moral e de perseguição política”.

Hugo Trindade rejeitou "qualquer acusação”, justificando que as mensagens eram apenas a sua “visão pessoal e política sobre situações relacionadas com o compromisso político. Mas não houve lugar a acusação até ao momento, apenas uma queixa à comissão política nacional.

Assim, a afirmação de Ventura é imprecisa.