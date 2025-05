Imposto europeu para defesa: maioria recusa, esquerda pede alternativa com dívida

A proposta de criação de um imposto europeu para financiar a Defesa gerou um fosso entre a esquerda e a direita no debate das rádios. Luís Montenegro, líder do PSD, rejeitou a medida, posição também partilhada por Rui Rocha, da Iniciativa Liberal.

Por outro lado, Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS, considerou que “a emissão de dívida europeia é a forma mais eficaz” de garantir o financiamento necessário.

Também Rui Tavares, do Livre, defendeu que essa emissão “é absolutamente essencial”, sublinhando que a União Europeia “tem pouca dívida e tem espaço para crescer”. No entanto, alertou que, em alternativa, poderia ser criado um imposto sobre as maiores fortunas.

À esquerda, Paulo Raimundo, líder do PCP, recusou liminarmente a utilização de impostos para este fim, afirmando: “Financiar a loucura da guerra? Connosco não”.