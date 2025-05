Legislativas 2025. PTP vai lutar "por uma autonomia plena" na Madeira

Criação de fundos de compensação nas regiões autónomas, mobilidade sustentável e mais autonomia fiscal e legislativa, são algumas das propostas do Partido Trabalhista Português (PTP).

O PTP conta com Edgar Marques da Silva como cabeça de lista no único círculo que vai concorrer, a Madeira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



Edgar Marques da Silva explica que “o PTP é um partido que se situa na esquerda política” e está também “vinculado à social-democracia”.

O político madeirense acrescenta que “as ideias do partido são ideias que têm de se adaptar, tem de haver uma certa racionalidade perante os problemas do país. Não podemos ser demasiado fundamentalistas.”

Edgar Marques da Silva foi convidado a explicar as três propostas fundamentais para o PTP para as eleições legislativas.

Para o político, é essencial lutar “por uma autonomia plena”, por isso, o partido propõe “iniciar esforços para uma mudança do estatuto político e administrativo da Região Autónoma da Madeira, assim como a lei das Finanças das regiões autónomas, cujo articulado tem de ser alterado”.

“Pretendemos avançar para uma autonomia plena, com mais poderes até em termos legislativos e inclusivamente em termos fiscais”, sublinha.

O partido propõe ainda a criação de fundos de compensação no que aos subsídios de insularidade diz respeito. Para o PTP é necessário a criação destes fundos para que “não seja necessário adivinhar quais são as responsabilidades do Estado na região da Madeira. Para o governo regional ter mais autonomia”.

Também é proposto que a ligação ferry entre a Madeira e o continente seja analisada de um “ponto de vista sustentável.”

Edgar Marques da Silva diz ser realista e acredita que é “necessário um milagre para eleger um deputado”.

O cabeça de lista diz, no entanto, que o PTP está focado em dar visibilidade ao partido e ainda na sua reestruturação”.