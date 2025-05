Legislativas: ADN diz que Parlamento "transformou-se num local de crime"

A Alternativa Democrática Nacional (ADN) levou esta segunda-feira sacos azuis e colocou fitas amarelas nas grades da Assembleia da República para dizer que o parlamento "se transformou num local de crime" ao aprovar um Orçamento do Estado com "verbas fantasma".

"Todos os anos acontece aqui um crime. Este é um local de crime. O parlamento português transformou-se num local de crime porque todos os anos no Orçamento do Estado são roubados milhões e milhões de euros aos portugueses. Este ano, no saco azul, naquilo que chamam de despesas excecionais e que perfazem 10% deste orçamento, estão 13 mil milhões de euros", disse, em declarações aos jornalistas a cabeça de lista por Lisboa, Joana Amaral Dias.

Juntamente com o presidente do ADN, Bruno Fialho, e cerca de meia dúzia de apoiantes, Joana Amaral Dias colocou as fitas amarelas, que chamou "fitas do crime", nas grades expostas em frente ao parlamento e vários sacos azuis, questionando para onde é que vai "o dinheiro dos contribuintes".

"Não é para a saúde, não é para a educação, não é para as reformas dos mais idosos, não é para a nossa ferrovia, não é para a defesa das nossas crianças. Para onde é que vai este dinheiro? Aquilo que está discriminado nesta rubrica do Orçamento do Estado é completamente vago, generalista e isto é inaceitável numa democracia que se diz madura", afirmou, sublinhando que os portugueses têm de "exigir prestação de contas aos deputados e ao Governos".

Joana Amaral Dias sustentou que os "13 mil milhões de euros é mais do que uma bazuca" e disse que, com o ADN, "a Assembleia da República deixará de ser uma cena de crime e passará aquilo que tem que ser uma casa para servir o povo português".

O ADN obteve, nas eleições legislativas de 2024, 1,58 por cento da votação, correspondentes a 102.132 votos.