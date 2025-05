Liberais criticam "esquerda derrotada" e não tiram véu à coligação

Mais uma campanha, mais uma visita da Iniciativa Liberal (IL) à Casa do Alentejo, em Lisboa. Com casa cheia num jantar comício, Rui Rocha garantiu - apesar de não ter uma bola de cristal - que a "esquerda está já derrotada" e lembrou que os liberais "querem rever a Constituição" para definir um caminho "não de socialismo, mas liberal".

Um ano depois, das últimas eleições, a Iniciativa Liberal mantém um discurso centrado nos jovens, mas reforça o ataque à esquerda.

Ainda antes de ser servida a sobremesa, o presidente da Iniciativa Liberal subiu ao palco e perante as bandeiras azuis que coloriam a sala adiantou que a "esquerda estava já derrotada". Facto que Rui Rocha sustenta "não com sondagens", mas "pelo discurso". "Quem apresenta soluções que não funcionaram e quem se dedica sistematicamente a invocar o medo numa tentativa de sobreviver nas próximas eleições, dá o sinal de que a Esquerda já perdeu, já está derrotada", afirma.

Do PCP ao PS, o líder dos liberais deixou várias mensagens, desde logo uma bem clara a Rui Tavares do Livre. Rui Rocha garante que os liberais "querem rever a Constituição 51 anos depois do 25 de Abril". O presidente da IL sublinha que quer "acabar com o socialismo na constituição" para "um caminho de mais liberdade".

Rui Rocha defendeu ainda que o partido quer defender "os trabalhadores", referindo-se à acusação de Paulo Raimundo do PCP de que a Iniciativa Liberal quer defender os grandes grupos económicos.

Mas a sala vaiou em conjunto, assim que Rui Rocha mencionou o nome da coordenadora do Bloco de Esquerda. O presidente da Iniciativa Liberal defendeu que Mariana Mortágua "é um perigo" afirmando que "não há um" exemplo onde as propostas do BE tenham funcionado.