Montenegro junta Passos Coelho, Marques Mendes e Rio na campanha da AD

Pedro Passos Coelho, Marques Mendes e Rui Rio vão voltar a entrar na campanha da AD para as legislativas e marcam presença no almoço desta terça-feira que assinala mais um aniversário do PSD.

Marques Mendes, candidato à Presidência da República, confirmou à Renascença que irá estar presente, uma vez que é um almoço para assinalar o encerramento das comemorações dos 50 anos do PSD.

Segundo fonte do partido, há três antigos líderes que não vão participar: Rui Machete e Francisco Pinto Balsemão, por razões de doença, e Durão Barroso está ausente no estrangeiro, mas vai enviar uma mensagem.

Sendo assim, o ex-Presidente da República e antigo primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva (1985-1995), Fernando Nogueira (1995-96), o antigo primeiro-ministro Pedro Santana Lopes (2004-05), Luís Filipe Menezes (2007-2008) e Manuela Ferreira Leite (2008-2010) vão estar ao lado de Luis Montenegro num almoço na sede do partido em Lisboa, juntamente com Passos Coelho e Marques Mendes.

Luis Montenegro é o 19.º líder do PSD e sucedeu a Rui Rio em 2022.