Na campanha da AD fala-se em maioria absoluta, mas para já Montenegro pede apenas "maioria maior"

A palavra "absoluta" ainda não entrou nos discursos de Luís Montenegro, que prefere pedir uma "maioria maior". Esta expressão, usada pelo líder do PSD, é o título do livro que reúne textos que Sá Carneiro escreveu durante a primeira maioria absoluta da AD, no início dos anos 80. Agora, 45 anos depois, Luís Montenegro quer voltar a fazer história nas legislativas de 18 de maio. Esta segunda-feira de campanha, que começou com o Debate da Rádio, fica marcada pelo anúncio do almoço que vai reunir esta terça-feira na sede do PSD, em Lisboa, os antigos líderes do partido. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Pedro Passos Coelho, Marques Mendes e Rui Rio vão voltar a entrar na campanha da AD para as legislativas, mas este ano vão estar todos juntos à mesa do almoço.

Marques Mendes, candidato à Presidência da República, confirmou à Renascença que irá estar presente, uma vez que é um almoço para assinalar o encerramento das comemorações dos 50 anos do PSD, e não faria sentido faltar ao convite. Em resposta à Renascença, Rui Rio, antigo líder do PSD e ex-presidente da Câmara do Porto, também confirmou a presença no aniversário do partido. A campanha da AD, que vai andar muito pelas ruas, já escutou ao longo fim de semana muitos pedidos de maioria absoluta por parte de apoiantes. Em Bragança, na Feira das Cantarinhas, um homem fura por entre as pessoas que rodeiam Luís Montenegro e quando lhe dá um abraço pede uma maioria absoluta. “Agora temos de conseguir a maioria absoluta, tem de ser agora”, pede ao líder da AD, mas Montenegro agradece apenas o apoio.