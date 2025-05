Ventura foi ao Ribatejo suspirar por uma vitória eleitoral

A caravana do Chega saiu do debate da rádio para o Ribatejo. Foi em Santarém que, esta segunda-feira à tarde, André Ventura aproveitou um distrito em que bate de frente com PS e PSD para se colocar na piscina dos grandes.

Neste círculo, o Chega elegeu 3 dos 9 deputados possíveis, os mesmos que a AD e o PS. Era o pretexto perfeito para argumentar que o seu objetivo é mesmo vencer as eleições de 18 de maio. Já no ano passado, nas legislativas de março de 2024, André Ventura tinha apontado à vitória.

Apoiado por largas dezenas de pessoas no centro de Santarém, deputados e dirigentes do Chega fizeram uma nova arruada - a grande aposta do partido para estas eleições - e pelo caminho recolheu o apoio, sobretudo dos mais novos.

Aos 19 anos, um jovem esgueira-se e fura a bolha da caravana. Consegue aproximar-se e pedir uma fotografia a André Ventura, que agarra no telemóvel e tira uma selfie com uma destreza que orgulharia Marcelo Rebelo de Sousa. É a segunda vez que vai votar numas eleições legislativas: "Gosto muito de ver o André Ventura a falar, principalmente no Parlamento". E não hesita, vai votar nele: "Claro que sim!".

No meio dos cânticos e das buzinadelas dos carros, a caravana segue pelas ruas de Santarém, que vão estreitando e alargando ao longo do percurso. À frente das câmaras, dos seguranças e da bolha, vão sempre membros do partido, são uma espécie de batedores que vão falando com os lojistas e comerciantes, para saber se gostam de André Ventura. Desta forma, evitam que o líder do Chega vá cumprimentar pessoas que o recebam com hostilidade.