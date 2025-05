⏱️ A campanha em 37 segundos. O terceiro dia foi para um almoço (que nem todos mastigaram bem)

3, 2, 1... 🚀

Aconteceu nas últimas horas de campanha:

🚨 E se só tiver tempo para ler uma coisa... A jornalista Filipa Ribeiro viajou até ao Alentejo para perceber por que motivo o Chega continua a ganhar espaço numa região que tradicionalmente vota à esquerda. A maioria — descobriu — vota no partido de André Ventura por "desilusão" com a esquerda, outros culpam a comunidade cigana. Pelo caminho, encontrou um antigo vizinho de Montenegro desiludido com o primeiro-ministro e um imigrante que vive em Portugal há 13 anos, mas que não pode votar.

⚠️Se lhe passou despercebido... A Ovibeja é paragem obrigatória para todos os partidos e este ano não foi exceção. Calhou ser em fase de pré-campanha e, entre queijos de Serpa, tostas e malgas de vinho, os partidos foram passando pela mais famosa feira agrícola do país, onde também deixam as suas promessas, em troca de votos. O que fica depois da caravana passar? É isso que lhe conta a jornalista Catarina Santos.

📌OS NOSSOS DESTAQUES