Do "consenso alargado" na Justiça à "falta de idoneidade" do PM. Como Pedro Nuno cava o fosso com Montenegro

“Esconde, mente, engana” o país. Pedro Nuno Santos não delega em nenhum membro da sua direção as acusações ao primeiro-ministro, na sequência do caso Spinumviva. É o líder do PS que faz questão de carregar nas tintas sobre o que diz ser a “falta de idoneidade e de credibilidade” de Luís Montenegro. Foi assim nos debates nas televisões e Pedro Nuno Santos voltou ao mesmo no Debate da Rádio quando foi questionado se o caso é de justiça ou apenas ético. “É uma questão de ética e de idoneidade”, assumiu o líder socialista, provando que o caso Spinumviva não vai sair da campanha do PS. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

O tom das acusações de Pedro Nuno Santos a Luís Montenegro não tem abrandado e é trazido à campanha pelo próprio líder do PS. Se em 2024, a campanha do PS era centrada num fosso cavado entre “nós e eles”, ou seja, nas diferenças ideológicas e de abordagem dos dois partidos às políticas públicas, a campanha deste ano serve para diferenciar um primeiro-ministro que “não tem idoneidade” para exercer o cargo e um líder do PS que se classifica a si próprio como “genuíno”, “transparente”, “inteiro”.

“Estou aqui inteiro, transparente, com qualidades e defeitos, forças e fraquezas como todos, mas transparente, sem nunca enganar ninguém, sem evitar escrutínio, sem me esconder dos portugueses”, disse Pedro Nuno Santos num comício em Viseu, esta segunda-feira à noite, numa resposta implícita a Montenegro que, de manhã, no Debate da Rádio, tinha acusado o líder do PS de se “mascarar” nesta campanha. Ainda em Viseu, Pedro Nuno deu o troco a Montenegro que o tinha acusado no debate na RTP com todos os líderes partidários de ziguezaguear. “Comigo não há ziguezagues”, garantiu o líder socialista, socorrendo-se de uma publicação na rede social X do comentador João Maria Jonet para criticar o primeiro-ministro. “No início era uma empresa familiar para gerir terrenos agrícolas, zig. A seguir era uma empresa de proteção de dados, zag. Depois fazia a reestruturação de gasolineiras, zig. Mais à frente faz consultoria de assuntos públicos a mais umas quantas empresas, zag. Se alguém tem estado a ziguezaguear já há dois meses para cá, é Luís Montenegro, esse sim que esconde, engana, mente”. "Consenso alargado na Justiça" A questão que se coloca é saber até que ponto é que este fosso que está a ser cavado pode permitir um qualquer tipo de relação entre os dois líderes dos maiores partidos, PSD e PS, para, por exemplo, se entenderem para a reforma da Justiça, admitida esta segunda-feira por ambos no Debate da Rádio. Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro defenderam, nesta área, um "consenso alargado", sobretudo para acelerar processos. "Todos os agentes processuais devem ter prazos para cumprir", defendeu o líder da AD, acrescentando que “há condições para olhar para as regras e melhorar".